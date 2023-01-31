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Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmayı çok ama çok istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, "Taraftarlarımızın beklentisi, şampiyonluk. Şampiyon olmayı ben de çok ama çok istiyorum. Galatasaray ile 4 puan fark var. Maç maç bakmak durumundayız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Amacımız, bu yönde. Bu şekilde düşünürsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi

Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmayı çok ama çok istiyorum
DHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin bugünkü antrenmanı öncesinde yeni transfer Jayden Oosterwolde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Oosterwolde, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Geldiğimde de düşündüğüm şeylerin gerçek olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da gördüm. Taraftarlar da beni her zaman desteklediler. Umarım bizi sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYON OLMA YOLUNDA YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİM"

Fiziksel ve mental anlamda kendisini hazır hissettiğini belirten genç oyuncu, "İtalya'da da sürekli süre alıyordum. Çok büyük bir camiaya geldim. Burada da baskının olacağına şüphem yok. Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için her zaman hazırım. Taraftarlara, bu takıma neler verebileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Fenerbahçe'ye şampiyon olma yolunda yardımcı olmak için geldim" ifadelerini kullandı.

"UMARIM HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDAN DAVET ALABİLİRİM"

Hollanda Milli Takımı'ndan davet almayı çok istediğini aktaran genç savunmacı, "Böyle bir hayalim var. Genç takımın bir parçasıydım. Hollanda Milli Takımı'nın 2'nci takımına da gidecektim ama yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı gerçekleşmedi. Büyük bir camiadayım. Umarım böyle bir davet alabilirim. Bunu yapabilmek için iyi bir performans ortaya koymak durumundayım" şeklinde konuştu.

"HAYALİM, PREMIER LİG'E GİTMEK"

Kariyer hedeflerinden de bahseden Oosterwolde şunları söyledi:

"Ben Jorge Jesus ile alakalı çok olumlu şeyler duydum. Kendisi gerçekten çok iyi bir teknik adam. Ondan çok şey öğreneceğimden şüphem yok. Burada iyi bir performans ortaya koymak. Hayalim, Premier Lig'e gitmek ve Hollanda Milli Takımı'nda boy göstermek."

"YETENEKLERİMİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM"

Ara transfer döneminde farklı takımların kendisiyle ilgilendiğini belirten Hollandalı oyuncu, "Farklı liglerden ilgi vardı. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Kariyerimin bir sonraki aşamasını düşünerek buraya geldim. Benim burada tek amacım, bu takıma yardımcı olmak. Yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum. Umarım benim katkımla beraber şampiyonluklar ve kupalar kazanırız. Sonrasında neler olacağını göreceğiz" dedi.

Jayden Oosterwolde, transfer sürecinde sarı-lacivertli ekibin Hollandalı eski oyuncuları Pierre van Hooijdonk ve Dirk Kuyt ile konuşmadığını belirtti. Ferdi Kadıoğlu ile de herhangi bir görüşmesi olmadığını aktaran genç oyuncu, "O, senelerdir burada oynuyor ve iyi işler çıkardı. Ben 14 yaşında sol bek oynamaya başladım ve o dönemden bu yana bu pozisyonda oynamaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyun stiliyle ilgili de bilgiler veren Oosterwolde, "Defansif anlamda hızlı bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Savunmada 1'e 1 pozisyonlarda da iyi olduğumu düşünüyorum. Beni biraz izlemişseniz ofansif bir oyuncu olduğumu da görmüşsünüzdür. Saha içerisinde ileri çıkmayı ve takımıma asist anlamında fayda sağlamayı seviyorum. Geçen yıl da İtalya'da oynuyordum. Orada da defansif yönlerimi güçlendirdiğimi düşünüyorum. Ofansif ve defansif anlamda iyi olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"TEKLİFİ İLK DUYDUĞUMDA ŞOK OLMUŞTUM"

Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan genç sol bek, "Tam tarihi hatırlamıyorum ama zannedersem ocak ayı başındaydı. Teklifi ilk duyduğumda şok olmuştum. Böyle bir ilgi ve teklifi beklemiyordum. Elbette ki bu ilgiyi duyunca çok mutlu oldum ve buraya geldim" dedi.

Hafta sonu oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip ettiğini ve atmosferden çok etkilendiğini belirten Jayden Oosterwolde, "Stada trafikten dolayı biraz geç geldik. İkinci yarıyı izleyebildik ve atmosfer çok iyiydi. Bu atmosferde oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Valencia, 4 gol attı. O benim dikkatimi çekti. Ayrıca 10 numaramız Arda iyi bir oyun ortaya koydular. Onlarla oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLMAYI BEN DE ÇOK AMA ÇOK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olmasından dolayı baskıyı hissettiğini belirten Oosterwolde, her maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Taraftarlarımızın beklentisi, şampiyonluk. Şampiyon olmayı ben de çok ama çok istiyorum. Galatasaray ile 4 puan fark var. Maç maç bakmak durumundayız. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Amacımız, bu yönde. Bu şekilde düşünürsek şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bunu gerçekleştirmek için iyi bir performans ortaya koymalı ve birbirimize güvenmeliyiz. Bunu yapabilirsek bana göre şampiyon biz olacağız. Buraya geldikten sonra bu baskıyı fazlasıyla hissettim. Bu takımın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini biliyor ve görüyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Saha içi ve dışında bu takımın menfaati için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini belirterek sözlerini noktaladı.

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