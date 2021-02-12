Kulaklık ve hoparlör gibi teknoloji ürünlerinde ilk akla gelen markalar arasında yer alan JBL, Quantum markası ile eMilli Takımlar’ın resmi oyuncu kulaklık sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında JBL Quantum, FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek olan Türkiye eMilli Takımlar’a tam destek verecek.

eMilli Takımlar sponsorluklarına ilişkin detayları aktaran Aztek Teknoloji Satış Direktörü Nuran Zenginkuzucu, “JBL Quantum olarak ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil edecek gençlerin yetişmesine destek olma sorumluluğumuzla eMilli Takımlarımızın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. eMilli Takımlar sponsorluğumuz ile ülkemizin espor alanında gelişmesini, gençlerin başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Espor alanında Türkiye’yi en iyi noktaya taşımak için mücadele eden eMilli Takımlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.