Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Son oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kamerunlu oyuncu Jean Armel Kana Bıyık, yapılan kontrollerin ardından dizinde birinci derece yırtık olduğu tespit edilmişti. Kamerun Milli takımı kadrosundan da çıkartılan ve tedavisine devam edilen Kana Bıyık, takımla birlikte çalışmalara birkaç gün içinde başlayacak.

6 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında formasına kavuşacak olan Jean Armel Kana Bıyık, teknik heyeti sevindirdi.