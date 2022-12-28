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Jean Kouassi: "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz"

Fatih Karagümrük’ün Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Kouassi, Trabzonspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını söyledi

Jean Kouassi:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük’ün Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Kouassi, "Çok önemli bir maçtı. Çok önemli galibiyet almayı başardık. Bizim için her maç çok önemli. Bütün maçlara iyi hazırlanarak, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Benim için Trabzonspor olması daha özeldi ve önemliydi. Bu anlamda galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle içinde bulunduğumuz durum itibarıyla da bir an önce 3 puanı hemen hanemize yazdırıp, buradan hızlı bir şekilde çıkmak istiyorduk. O gün de bugüne nasip oldu. Onun içinde şükürler olsun. Gol sevinci ile alakalı eğer Trabzonspor taraftarını üzdüysem, gücendirdiysem özür dilerim. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı bu galibiyete, bu gollere. Belki ben de öyle bir sevinç patlaması yaşadım. Üzdüysem ve gücendirdiysem Trabzonspor taraftarını özür dilerim" diye konuştu.

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