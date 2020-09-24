Jean Monnet Bursu bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) altında desteklenen Jean Monnet Burs Programı’nın 2021-2022 akademik yılı duyurusu kapsamında 160 civarında kişiye yaklaşık 5,6 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yaptığı açılış konuşmasında, Burs Programının Türk avroklatlığına giden yolda önemli bir adım olduğunu, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Jean Monnet bursiyerlerinin yaptıkları çalışmalarla ve üstlendikleri görevlerle ülkemize çök önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kaymakcı, AB’nin fikir babası olan Jean Monnet gibi, Jean Monnet Bursu ile okuyan Türklerin de AB’li Türkiye’nin ve Türkiyeli AB’nin öncüleri olacağını ve AB’nin geleceğini şekillendirebileceklerini belirtti. Büyükelçi Kaymakcı açılış konuşmasının ardından Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkilerine dair katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantı, Burs Programının tanıtıldığı teknik sunum ve bursiyer adaylarının sorularının yanıtlandığı oturumla devam etti.

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu yana 2.000’den fazla kişinin faydalandığı Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin en köklü ve en prestijli burs programlarından biridir. Program temel olarak Avrupa Birliği alanında uzmanlaşmış kişi sayısını artırmayı ve bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Program, AB ve Türkiye sivil toplumları arasında diyalog köprüleri kurulmasına katkıda bulunmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilintili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Burs Programına kamu sektörü çalışanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversite son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli programa başvuru yapabilmektedir.

2021-2022 akademik yılı kapsamında burs almaya hak kazanacak 160 bursiyer AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanına sahip olacaktır.

Bursiyerler, enerjiden rekabet politikasına, mali hizmetlerden yargı ve temel haklara kadar uzanan çok çeşitli alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından IPA altında finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye’ye özgü bir programdır. Jean Monnet Burs Programına ilişkin detaylı bilgi Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet adresinde yer almaktadır.