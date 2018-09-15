JEF United Chiba - Fukuoka düellosu

Japonya J2 Lig maçında JEF United Chiba ile Fukuoka, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 11:00. 41 puanlı JEF United Chiba 13. sırada bulunuyor, Fukuoka 53 puana sahip ve 6. sırada. JEF United Chiba son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fukuoka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 567 kodlu maçı oynayanlar; JEF United Chiba galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.90, Fukuoka galibiyet oranı 2.30.

JEF United Chiba son hafta oynanan Yokohama FC maçında 2-1 kazandı.

Fukuoka ise Fagiano Okayama karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan JEF United Chiba, 32 gol attı ve 26 gol yedi.

Fukuoka, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fukuoka 17 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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