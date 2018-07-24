JEF United Chiba - Kofu maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. JEF United Chiba, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Kofu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. JEF United Chiba 28 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Kofu 34 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi JEF United Chiba, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kofu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Kofu sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba önceki hafta Kofu mücadelesinde 0-1 yenildi.

Kofu ise JEF United Chiba maçında 0-1 kazandı.

JEF United Chiba, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 19 gol yedi.

Kofu, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kofu 23 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ