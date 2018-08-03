JEF United Chiba - Matsumoto Yamaga FC maçı heyecanı

Japonya J2 Lig maçında JEF United Chiba ile Matsumoto Yamaga FC, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. JEF United Chiba 34 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Matsumoto Yamaga FC 50 puanda ve 1. sırada. JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 228 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Matsumoto Yamaga FC sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba önceki hafta Yokohama FC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Matsumoto Yamaga FC ise Kyoto Purple Sanga maçında 0-1 yenildi.

JEF United Chiba, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 20 gol yedi.

Matsumoto Yamaga FC, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Matsumoto Yamaga FC 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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