JEF United Chiba - Tokyo Verdy maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında JEF United Chiba ile Tokyo Verdy, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. 35 puanlı JEF United Chiba 16. sırada bulunuyor, Tokyo Verdy 46 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tokyo Verdy son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da JEF United Chiba kazanır 2.10, berabere biter 3.00, Tokyo Verdy kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

JEF United Chiba önceki hafta Yokohama FC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Tokyo Verdy, Tokushima Vortis karşılaşmaında 2-1 kazandı.

JEF United Chiba, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 23 gol yedi.

Tokyo Verdy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Tokyo Verdy, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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