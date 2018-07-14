JEF United Chiba - Zweigen Kanazawa maçı istatistikleri

JEF United Chiba ve Zweigen Kanazawa, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. JEF United Chiba 28 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Zweigen Kanazawa 28 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Zweigen Kanazawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Zweigen Kanazawa sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba son haftadaki Yokohama FC müsabasında 2-1 kazandı.

Zweigen Kanazawa ise Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

JEF United Chiba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. JEF United Chiba, kendi sahasında 23 gol attı, 15 gol yedi.

Zweigen Kanazawa, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zweigen Kanazawa 18 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.