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Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nişanlandı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile sunucu - oyuncu Lauren Sanchez evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift nişanlandıklarını duyurdu

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    Amazon’un kurucu CEO'su ve 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olan Jeff Bezos ile ABD'li sunucu - oyuncu Lauren Sanchez nişanlandı.
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    2019'dan beri birlikte olan Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici" ifadelerini kullandı.
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    Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatını Ibiza'ya demirlemişti.
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    53 yaşındaki üç çocuk annesi Lauren Sanchez, pembe bikinisiyle gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.
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    Jeff Bezos daha önce yazar Mackenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 
  • Jeff Bezos ile Lauren Sanchez nişanlandı - Magazin haberleri

    25 yıl evli kalan çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak gösterilen Sanchez gösterilmişti. Bezos, eski eşi Mackenzie Bezos'a 36 milyar dolar nafaka ödemişti.

    Dünyanın en zenginleri listesini görmek için tıklayınız.

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