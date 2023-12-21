Bir başka şirket Vivıos ise Soğuk Savaş dönemi tesislerinde lüks yeraltı daireleri satıyor ve bu dairelerin hepsi ultra lüks özelliklere sahip. Douglas Rushkoff'a göre seçkin insanlar felaket senaryolarını önceden öngörebildikleri için kendilerine ait 'kıyamet sığınakları' inşa ediyor.

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Bununla beraber Rushkoff, sığınakların milyarderleri felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in Hawaii'de içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağına 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı bildirildi.