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Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı

Amerikalı ünlü teorisyen Douglas Rushkoff, milyarder iş insanlarının dünya üzerinde olabilecek olası felaketlere karşı yaptırdıkları sığınaklardan ve içerisindeki imkanlardan bahsetti. İşte ayrıntılar...

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  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    Salgın hastalıklar, kıtlık, küresel ısınma gibi dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı felaketler normal insanları korkutmasada milyonerlerin önlem almasına sebep oldu. Milyoner zengin iş adamları felaket senaryolarına karşı projelerini tamamladı.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    Peter Thiel

    PayPal sisteminin kurucusu, olası bir kıyamet senaryosunda kaçmak için Yeni Zelanda'yı tercih etti. Wanaka Gölü kıyılarında arazi satın alan isim, 13.5 milyon dolar harcadı. Bu hamlesiyle kendisi Yeni Zelanda vatandaşlığına da sahip oldu. 
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    Mark Zuckerberg 

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii Adası'nda 3 milyon metrekarelik bir arazi satın aldı.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    Amerikalı yazar Rushkoff da son kitabında zengin milyonerlerin yaptığı hazırlıklardan bahsederken, şu açıklamaları yaptı:

    “JC’nin gerçek tutkusu sadece milyonerler için birkaç izole, militarize inziva tesisi inşa etmek değil, aynı zamanda başkaları tarafından modellenebilecek yerel olarak sahip olunan sürdürülebilir çiftliklerin prototipini yapmak ve nihayetinde Amerika’da bölgesel gıda güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaktı.”
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    JC Cole

    66 yaşında JC Cole, iki çiftlik geliştiriyor. Biri Princeton dışındayken diğeri Poconos taraflarında yer alıyor.  Rushkoff'un anlatmasına göre, çiftliklerin milyonerler için tamamen kendi kendine yeten, tepeden tırnağa silahlı, gizli, tamamen kendi kendine yeten bir çiftlik toplulukları var.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    ŞİRKETLER SIĞINAK SATIYOR

    Teksas merkezli Rising S Company; özel bowling salonu, yüzme havuzu, kurşun geçirmez kapıları olan 9,6 milyon dolara varan lüks sığınaklar satarken Kaliforniya merkezli Vivos şirketi, soğuk savaş füze silolarından ve depolama tesislerinden minyatür tatil köylerine dönüştürülen lüks yeraltı daireleri satıyor.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    BEYNİNİ AKTARACAK

    Silikon Vadisi milyarderi Altman ise, Nectome şirketine olası bir kıyamet durumunda beyninin bir bilgisayara yüklenmesi için 10.000 dolar ödedi. Bu konu hakkında Shibetoshi Nakamoto, beynini bir buluta yükleyip yüklemeyeceğini sorduğunda Elon Musk bunun yapıldığını söylemişti.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    YENİ ZELANDA TERCİH EDİLİYOR

    Birçok milyarderin sığınak için tercih ettiği nokta Yeni Zelanda oldu. Larry Page (Google kurucu ortağı), Peter Thiel (Paypal kurucu ortağı), Sam Altman (Silikon Vadisi girişimcisi) gibi isimler kıyamet günü sığınak yeri için Yeni Zelanda'yı seçti.
  • Jeff Bezos'tan Larry Page'e ünlülerin kıyamet sığınakları ortaya çıktı! İçerisinde yok yok, görenler gözlerine inanamadı!

    YAT SATIŞLARI TAVAN YAPTI

    Konu hakkında açıklamalar yapan Rushkoff, olası bir kıyamet senaryosunda felaketten korunmak isteyen birçok kişininde yat tercih ettiğini belirtti. Rushkoff konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı: “2021’de dünya çapında 887 süper yat satıldı, bir önceki yıla göre satışlar yüzde 77 arttı.”

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