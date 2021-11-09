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Haberler Dünyadan Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'ya: Buraya gel, bir şey göstereceğim! - Magazin haberleri
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Jeff Bezos’tan Leonardo DiCaprio'ya: Buraya gel, bir şey göstereceğim!

ABD'li iş insanı Jeff Bezos, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya seslendiği paylaşımıyla gündeme geldi. Bezos, DiCaprio'ya, "Leo, buraya gelsene. Sana bir şey göstereceğim!" diyerek, Twitter'da bir fotoğraflı mesaj yayınladı

Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'ya: Buraya gel, bir şey göstereceğim! - Magazin haberleri
'Buraya gel, bir şey göstereceğim!'
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HABERTURK.COM

Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile oyuncu sevgilisi Lauren Sanchez ve Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ayaküstü sohbet etmişti. Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam!" yorumları yaparken, Bezos da esprili bir dille tartışmaya dahil oldu.

Jeff Bezos, videonun yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine, "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski..." yazan bir tabela önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Bezos, paylaşımına yıldız oyuncuyu etiketleyerek, "Leo, buraya gelsene. Sana bir şey göstereceğim!" mesajını yazdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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