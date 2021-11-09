Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'ya: Buraya gel, bir şey göstereceğim! - Magazin haberleri

'Buraya gel, bir şey göstereceğim!' 0:00 / 0:00

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Los Angeles'ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile oyuncu sevgilisi Lauren Sanchez ve Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, ayaküstü sohbet etmişti. Kısa sohbet sırasında Sanchez'in DiCaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral olmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam!" yorumları yaparken, Bezos da esprili bir dille tartışmaya dahil oldu.

Jeff Bezos, videonun yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine, "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski..." yazan bir tabela önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Bezos, paylaşımına yıldız oyuncuyu etiketleyerek, "Leo, buraya gelsene. Sana bir şey göstereceğim!" mesajını yazdı.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021