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Bloomberg haberine göre, dünyanın en zengin iki kişisi olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla'nın sahibi Elon Musk; Trump'ın 2017'de çıkardığı bir yönetmelikle belirlenen programda yer alan, ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşviklerinin verildiği fırsat bölgelerinde kilit tesislere sahip.

Program aracılığıyla şirketler "ekonomik açıdan sıkıntılı topluluklara" yeni yatırımlar yapmaya teşvik edilirken, bu bölgelerdeki yeni yatırımların ekonomik koşulları iyileştirmeye yardımcı olması niyetiyle, ciddi vergi indirimine tabi tutuluyorlar.

Şu anda Bloomberg’in küresel varlık listesinde 379. sırada yer alan Sir Richard Branson, programa dahil olan California ve New Mexico sitelerinden faaliyet gösteren halka açık bir şirket olan Virgin Galactic aracılığıyla uzay hedeflerinin peşinden gidiyor.

Bu teşvikler sayesinde milyarderlerin bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda sermaye kazancı vergilerinden kaçınmalarına ve bu yatırımların değerinin büyük bir vergi faturası biriktirmeden artmasına izin verdiğini bildirdi.

Vergi programının, Musk’ın SpaceX, Bezos’un Blue Origin ve Branson’un Virgin Galactic’i için turistleri uzaya götürmek ve önümüzdeki yıllarda astronotları aya ve Mars’a indirmek için çalışırken önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.