Jeff Bridges: Ölüm gerçekten kapımı çaldı!

"Ölüm gerçekten kapımı çaldı!" 0:00 / 0:00

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"Big Lebowski" filmiyle hafızalarda yer edinen Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenfomayı yenmişti. Bu süreçte koronavirüse de yakalanan Bridges, konuyla alakalı konuştu.

'E! News'a' açıklamalarda bulunan Jeff Bridges, "Kemoterapi bağışıklık sisteminizi yok ediyor, bu yüzden koronavirüse yakalandığımda onunla savaşacak hiçbir şeyim yoktu. Ölüm gerçekten de kapımı çaldı" dedi.

"BENİ GERİ GETİRDİLER"

Oyuncu, dört aydan fazla hastanede kalmasına neden olan sağlık sorunları sırasında bir daha çalışma şansı olup, olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Bridges, 36 yaşındaki kızı Haley'nin düğününü görüp, göremeyeceğini merak ettiğini de açıkladı.

Aktör, "Doktorların bana 'Jeff, savaşmalısın' dediğini hatırlıyorum. Ne hakkında konuştukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. 'Dostum, burada teslim olma modundayım' diye düşündüm. Harika bir sağlık ekibi, harika terapistler ve ailem beni geri getirdi" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN BİLİNCİNDEYİM"

Yaşadığı kötü günlerin ardından 'The Old Man' dizisi için setlere dönen Bridges, uzun yıllardır evli olduğu eşi Susan Geston'a ve tüm ailesine minnettar olduğunu da söyledi.

45 yıllık eşine "Hayatımın aşkı" diyen Jeff Bridges, şöyle konuştu:

Sue ve ben birbirimize bakıyorduk ve 'Ne kadar da şanslıyız' dedik. Ona sarıldığım anda şarj olurum. Eşimle olan aşkımız ve ailem gibi tam önümde olan şeylerin, benim için mevcut olan her şeyin bilincindeyim.

Üç kızı ve ailesini tamamlayan üç torunu bulunan Jeff, sağlıklı kalmaya ve remisyondayken kanserle olan savaşı hakkında farkındalık yaratmaya odaklandığını da dile getirdi.

"BURMUZUN DİBİNDEKİ ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİZ"

Bridges, kanser ve koronavirüs ile olan savaşı zorlu geçmiş olsa da bu korkutucu olayı pozitif tarafından görmeye çalıştığından bahsetti.

Jeff Bridges, "Çoğu zaman, burnumuzun dibindeki şeyleri pek takdir etmeyiz. Hayatımda bu deneyimden sonra ortaya çıkan birçok olumlu taraf olduğunu gördüm" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, AP