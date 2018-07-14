Jeju United - Daegu düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Daegu, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Jeju United 28 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Daegu 11 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Daegu son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 217 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Daegu sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Jeju United önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 0-1 yenildi.

Daegu ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jeju United, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Daegu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Daegu, 4 gol atarken 12 gol yedi.