Jeju United - Incheon United karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Incheon United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 31 puanlı Jeju United 8. sırada bulunuyor, Incheon United 20 puana sahip ve 11. sırada. Jeju United son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 245 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Incheon United sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Jeju United son haftadaki Sangju Sangmu müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Incheon United ise Chunnam Dragons maçında 3-1 kazandı.

Jeju United, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Incheon United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Incheon United, 16 gol atarken 33 gol yedi.

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