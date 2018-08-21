Jeju United - Suwon Blue Wings maçı rakamları

Jeju United ve Suwon Blue Wings, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Jeju United 31 puanla 8. sırada, Suwon Blue Wings 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Suwon Blue Wings, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da Jeju United kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Suwon Blue Wings kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Jeju United son hafta oynanan Sangju Sangmu maçında 1-1 berabere kaldı.

Suwon Blue Wings, Chunnam Dragons karşılaşmaında 6-4 yenildi.

Jeju United, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 20 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ