Jelert için kritik viraj
Galatasaray'da Elias Jelert'in geleceği netleşiyor. Ismail Jakobs'un yokluğunda forma giyecek olan Jelert'in etkili bir performans ortaya koyamaması halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor.
Galatasaray'ın bu yaz transfer ettiği Elias Jelert için kritik viraja gelindi.
9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenen Danimarkalı şimdiye kadar istenilen katkıyı sunamadı.
İlk 11'e yerleşemeyen ve Kaan Ayhan'ı kesemeyen genç futbolcu Türkiye'ye alışamadı.
Kopenhag'da 100'e yakın resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek hem İstanbul hem de Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşıyor.
Jelert milli maç arasında Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.
Almanya ve İspanya ile yapılan maçlarda oyuna sonradan giren Jelert performansıyla geçer not aldı.
Üst üste kritik müsabakalara çıkacak Galatasaray'da Danimarkalı futbolcu için kritik viraja gelindi.
Ismail Jakobs'un da sakat olduğu bu süreç, Jelert'in geleceği için belirleyici olacak.
Sol bekte de forma giyebilen genç futbolcunun kendini kanıtlayan bir performans göstermesi bekleniyor.