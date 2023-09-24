Jennifer Aniston 10 yıl boyunca her gün bu salatayı yedi! İşte devrim yaratan tarif
Jennifer Aniston her zaman sağlıklı bir yaşam tarzına olan bağlılığıyla biliniyordu, ancak başrol oyuncusu ve yakın arkadaşı Courtney Cox konuyu açıklığa kavuşturuncaya kadar onun özellikle sağlıklı bir tarife ne kadar bağlı olduğu tam olarak belli değildi. Bu salata tarifi çalışma haftanızda devrim yaratacak.
Los Angeles Times'a verdiği röportajda Cox, Friends setinde on yıl geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair bazı ayrıntıları paylaştı. Şovun hayranları, başrol oyuncularının ne kadar yakın olduğunu daha fazla kıskanamazlarsa, bu detay sizi çılgına çevirecek: Cox, Aniston ve Lisa Kudrow her gün öğle yemeğini birlikte yiyorlardı, dedi Cox. Üstelik aslında her gün aynı salatayı yiyorlardı. Bu, Aniston'ın bulduğu, bildiğiniz ve (umarız) sevdiğiniz klasik bir salataya doyurucu bir Akdeniz havası katan bir tarifti.
Cox, "Jennifer ve Lisa [Kudrow] ve ben 10 yıl boyunca her gün birlikte öğle yemeği yedik" dedi. "Ve her zaman aynı şeyi yedik; Cobb salatası. Ama aslında bir Cobb salatası değildi. Jennifer'ın üzerinde çalıştığı bir Cobb salatasıydı… Yemekle arası iyi, bu da gerçekten işe yarıyor. Çünkü 10 yıl boyunca her gün aynı salatayı yiyecekseniz, iyi bir salata olsa iyi olur değil mi?"
Bu konuda teknik bilgi almak istiyorsanız Aniston'ın salatası Cobb'dan oldukça uzak: Burada et, yumurta veya avokado bulamazsınız. Yine de çekiciliği, montaj kolaylığından ve ona ultra taze bir tat veren narenciye ve bitkilerden geliyor. (Ayrıca, zahmetsiz, hareket halinde bir öğle yemeği arayanlar için oldukça iyi seyahat ettiğine bahse gireriz.) Bu büyülü yemeği kendiniz için hazırlamak ister misiniz? Neyse ki daha kolay olamazdı.
New York Post'a göre Aniston'ın protein dolu salatasının tarifi şöyle:
JENNİFER ANİSTON SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
3,5 su bardağı pişmiş bulgur
2-3 doğranmış küçük salatalık
1/2 su bardağı kıyılmış maydanoz
1/2 su bardağı kıyılmış nane
1/3 su bardağı doğranmış kırmızı soğan
1/2 su bardağı kıyılmış antep fıstığı
1 (15oz) konserve nohut, süzülmüş ve durulanmış
1 limonun suyu
1/4 su bardağı sızma zeytinyağı
Tuz ve karabiber
1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Daha sonra malzemeleri istediğiniz gibi karışana kadar karıştırın ve bu lezzetin keyfini çıkarın.