Jennifer Aniston: 20'li yaşlarımda olduğumdan daha iyi durumdayım

"BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLE ANLAMIYORUM"



Konuyla alakalı konuşan Jennifer Aniston, "Bu beni çıldırtıyor. Buna dayanamıyorum. 'Eh, bu aşamadasın, yani yaşına göre...' falan gibi laflarımızın olması toplumun bir alışkanlığı. Bunun ne anlama geldiğini bile anlamıyorum" dedi.