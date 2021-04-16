'EVLAT EDİNMEYE HAZIRLANIYOR' İDDİASI

ABD basınına yansıyan iddialara göre; 52 yaşındaki oyuncu, evlat edinmeye hazırlanıyor. Jennifer Aniston, bu konuyu bekarken anne olan ve evlat edinme yöntemiyle çocuk sahibi olan yakın arkadaşı Sandra Bullock ile konuşmaya başladı.

Bullock, 2010 yılında Louis, 2015'te de Laila adlı biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edinmişti.