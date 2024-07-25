Jennifer Aniston'dan J.D. Vance'in "Çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar" sözüne sert tepki

Jennifer Aniston, şu ifadeleri kullandı: Bunun potansiyel bir ABD başkan yardımcısından geldiğine gerçekten inanamıyorum. Söyleyebileceğim tek şey; Bay Vance, kızınızın bir gün kendi çocuklarını doğuracak kadar şanslı olması için dua ediyorum. Umarım ikinci bir seçenek olarak tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kalmaz. Çünkü sen bunu da onun elinden almaya çalışıyorsun.