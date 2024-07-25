Jennifer Aniston'dan J.D. Vance'in "Çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar" sözüne sert tepki
Donald Trump'ın başkan olduğu takdirde yardımcılığını yürütecek olan Ohio Senatörü J.D. Vance'in 3 yıl önce ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris için sarf ettiği "Çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar ABD'yi yönetiyor" sözleri yeniden gündemde. Ünlü oyuncu Jennifer Aniston Vance'e bu konuda sert tepki gösterdi
ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı adayı olarak duyurduğu Senatör J.D. Vance’in kadınlarla alakalı kullandığı; "Çocuksuz, kedi sahibi sefil kadınlar ABD’yi yönetiyor ifadesi, ABD halkının tepkisini çekti.
Sosyal medyada dolaşıma giren 2021 tarihli videoda Senatör J.D Vance, “Esasında, bu ülkede Demokratlar ve kurumsal oligarklar tarafından, kendi hayatlarında ve yaptıkları seçimlerden ötürü sefil olan ve bu yüzden ülkenin geri kalanını da sefil yapmak isteyen bir grup çocuksuz, kedi sahibi kadınlar tarafından yönetiliyoruz” ifadelerini kullanırken görülüyor.
O dönem, katıldığı bir yayında J.D Vance ayrıca; "Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria-Ocasio Cortez’e bakarsanız bu gerçek ortada. Demokratların tüm geleceği çocuksuz insanlara bağlı. Ülkemizi, geleceğinde doğrudan payı olmayan insanlara teslim etmemizin ne anlamı var?” sözlerini kullanmıştı.
Bu sözlere tepki gösterenler arasında ünlü oyuncu Jennifer Aniston da yer aldı. 55 yaşındaki oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönelik ifadeleri sosyal medyadan sert sözlerle eleştirdi.
Jennifer Aniston, şu ifadeleri kullandı: Bunun potansiyel bir ABD başkan yardımcısından geldiğine gerçekten inanamıyorum. Söyleyebileceğim tek şey; Bay Vance, kızınızın bir gün kendi çocuklarını doğuracak kadar şanslı olması için dua ediyorum. Umarım ikinci bir seçenek olarak tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kalmaz. Çünkü sen bunu da onun elinden almaya çalışıyorsun.
39 yaşındaki J.D Vance ile 38 yaşındaki eşi Usha Vance'in oğulları Ewan (6) ve Vivek (4) ile kızları Mirabel (2) olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.
59 yaşındaki Kamala Harris, 2014'te avukat Douglas Emhoff ile evlendiğinde Cole (29) ve kızı Ella (25) olmak üzere iki çocuğun üvey annesi oldu.