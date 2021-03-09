"BİR BAŞKA BABADAN SONSUZA DEK KIZ KARDEŞ"

Page Six'in haberine göre; Aniston, "Başka bir babadan sonsuza dek kız kardeş" olarak tanımladığı kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Andrea Bendewald'un doğum gününü kutladı.

52 yaşındaki Jennifer Aniston, kendisiyle '11 11' rakamını kazıtan Bendewald'la bileklerini yan yana gösterirken çekilen bir fotoğrafı yayınladı.

Aniston, böylelikle arkadaşı ve kendisini temsil eden dövmeyle ilgili sorulan soruları açıklığa kavuşturmuş oldu