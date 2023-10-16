Jennifer Aniston her gün bunu yapıyormuş! Meğer yaşına rağmen gençliğinin ve güzelliğinin sırrı bunda saklıymış
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, yıllar geçmesine rağmen formunu hala koruyor. Peki bu güzelliğini neye borçlu? Yıldızın sabah ritüelinin sağlığa olası faydalarını ve risklerini çevreleyen bilime baktık. Aniston, güne kollajen kahvesiyle başlıyor.
Jennifer Aniston, bir röportajda veya sosyal medya paylaşımında fitness rutini ve günlük diyetiyle ilgili en ufak bir yorumla bile sağlık ve sağlıklı yaşam trendini ateşleyebilen ünlülerden biri. Daha önce aralıklı oruç uygulamaları ve leziz smoothie tarifleriyle viral olmuş olsa da hiçbir trend, 10 yıl boyunca Friends setinde her gün yediği ve artık ikon haline gelen öğle yemeği salatası kadar büyük olmadı. Aniston'ın sağlıklı yaşam rejimine son bakışı bize bir kez daha ilham verdi.
Oyuncu ve girişimci yakın zamanda Instagram'da gerçek sağlıklı yaşam fikrine ulaşmasına yardımcı olan günlük ritüelleri vurgulayan bir video paylaştı. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır: köpekleriyle açık havada oynamak, spor salonuna gitmek, kız arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmek ve geceleri dinlenmek için en sevdiği plakları dinlemek. Ancak biz en çok onun sabaha nasıl başladığıyla ilgileniyorduk: Kolajen tozuyla karıştırılmış dumanı tüten sıcak bir fincan kahveyle.
Kolajen takviyeleri, özellikle de tozlar, son birkaç yılda genç bir cilt elde etme, güçlü kemikler oluşturma ve saç ve tırnaklarımızın sağlığını iyileştirme potansiyellerini öne sürerek çok popüler hale geldi. Kolajenin kendisi kemiklerde, dokularda ve kıkırdakta bulunabilen güçlü bir proteindir (bitki bazlı yiyenler bu tozların ve diğer takviyelerin hayvan kaynaklarından elde edildiğini bilmelidir). Peki kolajen takviyeleri sağlıklı mı? Peki bunları kahveyle mi karıştırmanız gerekiyor? İşte bilimin kolajen takviyeleri hakkında söyledikleri…
KOLAJEN TOZLARI SAĞLIKLI MI?
Neyse ki, kolajen tozu trendi, diğer trend takviyelerle karşılaştırıldığında aslında bazı bilimsel araştırmalara dayanan bir trend. Bazı RD'ler bunu peynir altı suyu veya bezelye protein tozlarının yerine kullanmayı seviyor ancak tüm kolajen tozları eşit yaratılmıyor. Sağlık açısından en fazla faydayı görmek için "kollajen peptidleri" veya "hidrolize kolajen"i arayın.
Jennifer Aniston'un sevilen proteinleri, sağlıklı yaşlanma gücünün üçlü tehdidi için mükemmel bir protein, C vitamini ve hyaluronik asit kaynağı sunan bir kolajen takviyesi için mükemmel bir seçimdir. Bununla birlikte, bu takviyeler oldukça pahalı olabilir ve kemik suyu ve sardalye gibi kolajen içeren gıdaların yanı sıra turunçgiller, meyveler ve brokoli gibi C vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesinden daha faydalı olmayabilirler.
EatingWell'in editör yardımcısı MS, RD Victoria Seaver, "Güçlü kemikler ve sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar elde etmek için kesinlikle pahalı bir kolajen takviyesine ihtiyacınız yok" diyor. "Kemik suyu ve tavuk derisi gibi kolajen içeren gıdalar tüketmek, alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir ancak kolajen sayınızı artırmanın en etkili yolu, vücudunuzdaki sağlıklı kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olan gıdaları, özellikle de gıdaları daha fazla tüketmeye odaklanmaktır.
Prolin ve glisin amino asitleri yüksek ve C vitamini açısından zengin gıdalar: Et, balık, süt ürünleri, kuruyemişler, fasulye, yumurta, buğday tohumu ve meyveler, özellikle de turunçgilleri düşünün."
KAHVENİZDE KOLLAJEN TOZU İÇMELİ MİSİNİZ?
Günlük kahvenize biraz kolajen eklemek, diyetinizdeki tozu takviye etmenin doğal bir yolu gibi görünse de, bunu sabah smoothie'nizde kullanmanız veya bir bardak suya karıştırmanız daha iyi olabilir.
Teksas A&M araştırmacısı Ph.D. Brooke Russell tarafından yazılan bir makale, kolajenin vücut sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda dayanamayacağını ve istenen sağlık yararlarının ya azalacağını ya da tamamen ortadan kalkacağını söylüyor; bu tam olarak aradığımız şey değil.
Jennifer Aniston'un kolajen tozu sevgisi, cildini canlı, kemiklerini güçlü ve genel parlaklığını koruma çabalarına kesinlikle zarar vermiyor. Ancak bunu bir fincan sıcak kahveyle karıştırmak konusunda pek emin değiliz.
Ancak buzlu kahve meraklıları, sabah içeceklerinin tadını çıkarırken sağlık açısından faydalarından yararlanmakta sorun yaşamayabilirler.