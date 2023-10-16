Haberler Sağlık Jennifer Aniston her gün bunu yapıyormuş! Meğer yaşına rağmen gençliğinin ve güzelliğinin sırrı bunda saklıymış

Jennifer Aniston her gün bunu yapıyormuş! Meğer yaşına rağmen gençliğinin ve güzelliğinin sırrı bunda saklıymış Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, yıllar geçmesine rağmen formunu hala koruyor. Peki bu güzelliğini neye borçlu? Yıldızın sabah ritüelinin sağlığa olası faydalarını ve risklerini çevreleyen bilime baktık. Aniston, güne kollajen kahvesiyle başlıyor. Habertürk Giriş: 16.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:32 facebook

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Jennifer Aniston, bir röportajda veya sosyal medya paylaşımında fitness rutini ve günlük diyetiyle ilgili en ufak bir yorumla bile sağlık ve sağlıklı yaşam trendini ateşleyebilen ünlülerden biri. Daha önce aralıklı oruç uygulamaları ve leziz smoothie tarifleriyle viral olmuş olsa da hiçbir trend, 10 yıl boyunca Friends setinde her gün yediği ve artık ikon haline gelen öğle yemeği salatası kadar büyük olmadı. Aniston'ın sağlıklı yaşam rejimine son bakışı bize bir kez daha ilham verdi.

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Oyuncu ve girişimci yakın zamanda Instagram'da gerçek sağlıklı yaşam fikrine ulaşmasına yardımcı olan günlük ritüelleri vurgulayan bir video paylaştı. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır: köpekleriyle açık havada oynamak, spor salonuna gitmek, kız arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmek ve geceleri dinlenmek için en sevdiği plakları dinlemek. Ancak biz en çok onun sabaha nasıl başladığıyla ilgileniyorduk: Kolajen tozuyla karıştırılmış dumanı tüten sıcak bir fincan kahveyle.