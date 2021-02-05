PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ HEYECANLANDIRDI

Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün köpeği Clyde ile ev pozunu yayınladı. Aniston'un paylaşımındaki bir detay 51 yaşındaki oyuncunun takipçilerini heyecanlandırdı.

Fotoğrafta kanepede yatan ve erkek olduğu düşünülen kişinin Brad Pitt olduğu öne sürüldü.

Bir dedikodu sitesi de bu konuyla ilgili sosyal medyada "Bunun Brad Pitt olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla anket yaptı.

Ankete katılanların yüzde 49'u kanepedeki kişinin Pitt olduğunu savunurken, yüzde 51'i de bir başkası olduğuna dair görüş bildirdi.