Pişmanlık duyduğu rolü açıkladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yeni filmi 'Causeway' ile beyazperdeye dönmeye hazırlanan Jennifer Lawrence, samimi açıklamalarda bulundu. "The New York Times"a röportaj veren Lawrence, 2016 yılında rol aldığı ünlü bilim kurgu filmine dair itirafta bulundu. Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı 'Passengers' (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan ünlü oyuncu, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.

"BU ROLÜ ALMAMAMI SÖYLEDİ" Jennifer Lawrence, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Konuyla alakalı konuşan Lawrence, "Adele bu rolü almamamı söyledi. 'Uzay filmleri yeni vampir filmleri' dedi bana. Onu dinlemeliydim" ifadelerini kullandı.