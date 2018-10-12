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Özel bir davete katılacaksam, elbiselere sığabilmek için normalden biraz daha farklı besleniyorum ve bunu söylemekten de çekinmiyorum. Güzel görünmek istediğiniz için makyaj yapıyorsanız, bunda bir problem yok. Sorun, bunu bir başkası için yapıyor olmanız...