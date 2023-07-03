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Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici

Cooke Maroney ile mutlu bir birliktelik sürdüren Jennifer Lawrence, evlilik teklifi almanın nasıl bir his olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, "Ürkütücü ama çok heyecan verici" dedi

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  • Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, Amelia Dimoldenberg'ün 'Chicken Shop Date' adlı programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Lawrence, eşi Cooke Maroney'nin evlilik teklifine verdiği tepkiyi anlattı.
  • Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici - Magazin haberleri

    "ÜRKÜTÜCÜ AMA ÇOK HEYECAN VERİCİ"

    Amelia Dimoldenberg, ünlü oyuncuya evlilik teklifi almanın nasıl bir his olduğunu sordu. Konuyla ilgili konuşan Lawrence, "Ürkütücü ama çok heyecan verici" şeklinde cevapladı.
  • Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici - Magazin haberleri

    "YARIŞMA KAZANAN BİRİ GİBİ"

    Jennifer Lawrence, "Ne istediğimi söylemememiştim. Bunu milyonlarca kez hayal ettim ve sonunda kendimi 'Ne? Ne? Ne?' derken buldum. Sonra da 'Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim' demeye başladım" dedi.

    Jennifer Lawrence, Amelia Dimoldenberg'ün, "Yarışma kazanan biri gibi..." esprisine ise, "Aynen öyle" yanıtını verdi.
  • Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici - Magazin haberleri

    2019'DA EVLENDİLER

    Jennifer Lawrence ile eşi Cooke Maroney, 2018'de ortak arkadaşları Laura Simpson tarafından tanıştırılmıştı.

    Maroney, 2019'da Lawrence'a evlenme teklif etmiş ve çift, aynı yıl nikah masasına oturmuştu. İkilinin Rhode Adası'nın Newport şehrindeki lüks bir malikanede gerçekleşen düğün törenine Adele, Amy Schumer, Emma Stone ve Kris Jenner gibi ünlü isimler katılmıştı.

    Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları 'Cy'i kucağına almıştı.

    Fotoğraflar: Splash News

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