Jennifer Lawrence: Ürkütücü ama çok heyecan verici

"YARIŞMA KAZANAN BİRİ GİBİ"



Jennifer Lawrence, "Ne istediğimi söylemememiştim. Bunu milyonlarca kez hayal ettim ve sonunda kendimi 'Ne? Ne? Ne?' derken buldum. Sonra da 'Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim' demeye başladım" dedi.



Jennifer Lawrence, Amelia Dimoldenberg'ün, "Yarışma kazanan biri gibi..." esprisine ise, "Aynen öyle" yanıtını verdi.