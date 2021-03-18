EVLİLİKTEN VAZGEÇMİŞLERDİ

Yaklaşık üç yıldır nişanlı olan Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, evlilik konusunda beklenmedik bir karar vermişti.

Lopez, nişanlısı ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını dile getirmişti.

Şarkıcı, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasının ardından, "İkimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" ifadelerini kullanmıştı.