Jennifer Lopez: Ben Affleck için endişelenmenize gerek yok
Ben Affleck ile 2022'de dünyaevine giren Jennifer Lopez, eşinin sürekli üzgün, mutsuz ve sinirli görünmesiyle ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi ve mutlu" dedi
2022'de nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile eşi Ben Affleck, evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılıyor ve birbirleri hakkında aşk dolu açıklamalarda bulunuyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftten Affleck ise bunların yanı sıra sürekli üzgün, mutsuz ve sinirli görüntüsüyle de gündeme geliyor.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
81. Altın Küre Ödülleri'ne katılan ve 'Entertainment Tonight'a röportaj veren Lopez, konu hakkında suskunluğunu bozdu. Jennifer Lopez, hayranlarının Affleck'in mutsuz görüntüsüyle ilgili endişelenmelerine karşılık verdi.
"ONUN İÇİN ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"
Lopez, "Ben Affleck, gayet iyi. Size sadece şunu söyleyeyim; onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi. O mutlu. O burada, aday gösterildi" diyerek, 'Air' filminin bu yıl iki Altın Küre ödülüne aday gösterilmesine atıfta bulundu.
"NEYE BU KADAR TAKILDIKLARINI ANLAMIYORUM"
Jennifer Lopez, ayrıca Ben Affleck'in yüz ifadelerinin neden sürekli viral olduğunu bilmediğini, "Ben rahatım, neye bu kadar takıldıklarını anlamıyorum" sözleriyle dile getirdi.
"TANRI BENİ BÖYLE YARATTI" DEMİŞTİ
Öte yandan Ben Affleck, daha önce, "Bakın, çok mutsuz görünen, bıkkın bir yüzüm var. Tanrı beni böyle yarattı. Bu yüzden beni cezalandırmanıza gerek yok" açıklamasını yapmıştı.
Fotoğraflar: Depo Photos