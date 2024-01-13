Jennifer Lopez: Ben Affleck için endişelenmenize gerek yok

2022'de nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile eşi Ben Affleck, evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılıyor ve birbirleri hakkında aşk dolu açıklamalarda bulunuyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren çiftten Affleck ise bunların yanı sıra sürekli üzgün, mutsuz ve sinirli görüntüsüyle de gündeme geliyor.

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"ONUN İÇİN ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"



Lopez, "Ben Affleck, gayet iyi. Size sadece şunu söyleyeyim; onun için endişelenmenize gerek yok. O iyi. O mutlu. O burada, aday gösterildi" diyerek, 'Air' filminin bu yıl iki Altın Küre ödülüne aday gösterilmesine atıfta bulundu.