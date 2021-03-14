Jennifer Lopez, Joe Biden'ın başkanlık yemin töreninde sahne almasından bu yana evi, 911 acil yardım hattına şikayet ediliyor. TMZ'nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre; Lopez'in evi, yüksek müzik sesi, bir kadınla bir erkeğin kavga sesleri gibi şikayetlerle en az 15 kez Los Angeles polisine bildirildi. Bu şikayetlerin, Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez'in evde olmadığı zamanlara yapıldığı öğrenildi.