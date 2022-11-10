Jennifer Lopez: Ona uygun olmadığımı düşünüyorlardı

"SOYADIM ARTIK 'AFFLECK"

Lopez, "İnsanlar bana hala 'Jennifer Lopez' diyor ama resmiyette soyadım artık 'Affleck', çünkü bir artık biriz. Bundan gurur duyuyorum. Bunda bir sorun görmüyorum. Bu daha çok bir güç göstergesi gibi. Hayatımın ve kaderimin kontrolü bende ve bir kadın ve insan olarak güçlü hissediyorum" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, eşinin de kendi soyadı 'Lopez'i kullanıp kullanmayacağı sorulması üzerine "Çok geleneksel bir hareket değil, romantik bir tarafı da yok" cevabını verdi.