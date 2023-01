Jennifer Lopez: Canımın içi, benim kocam rüya gibi!

Yeni albümü 'This Is Me... Now' hakkında da konuşan Lopez, söz konusu projenin, Ben Affleck ile nişanlandıkları dönemde hazırladığı 'This Is Me'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Bu albümü hazırlarken eşi ile bir arada olduğunu belirten Jennifer Lopez, "Ne yolculuktu..." dedi.



Ayrıca bütün hayatı boyunca 'gerçek aşk' hakkında düşündüğünü dile getiren Lopez, düşüncelerini, "Gerçek aşk var mı? İki insan bir araya geliyor ve birbirlerine 'Ne olursa olsun ben burada, senin yanında olacağım. Bunu birlikte atlatacağız' diyor" sözleriyle ifade etti.