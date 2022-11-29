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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım

Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez, ünlü oyuncu ile ayrıldığı dönem hakkında konuştu 

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  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    Mutlu birliktelikleri süren çiftten Jennifer Lopez, Zane Lowe'a verdiği röportajda 17 sene önce Ben Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulundu.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    "BEN, BENİM EN BÜYÜK HAYRANIMDI"

    2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then’ adlı albümü için "Hayatımın aşkıyla birlikte olduğum dönemi yansıtan bir albümdü. Yazdığımız her şarkı çok özeldi" ifadelerini kullandı. Affleck'in o albümdeki tüm şarkıları ve sözlerini bildiğini paylaşan yıldız, "Ben, benim en büyük hayranımdı" dedi.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    "ÇOK ACI VERİCİYDİ"

    2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lopez "Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi" ifadelerini kullandı.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞINI YAŞADIM"

    Jennifer Lopez, "20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım" dedi. O albümden sonra bir daha hiç o tarz şarkılar yapamadığını belirten Lopez, "20 sene sonra mutlu sona erdik" ifadelerini kullandı.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    HER ŞEYİ SİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya profil fotoğrafını karartan ve gönderilerini silen Jennifer Lopez, kariyeri ve özel hayatı için büyük anlam ifade eden bir albümle döneceğini duyurmuştu.
  • Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım - Magazin haberleri

    YENİ ALBÜMÜNE DAİR

    Lopez, 2002'de çıkardığı 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi. 'This Is Me… Now', Lopez’in son 20 yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğunu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.

    Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2023’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.

    'This Is Me… Now', ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 şarkıdan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar, Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile 16 Temmuz 2022'de yaptığı evliliğe gönderme olacak.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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