Jennifer Lopez'den Ben Affleck itirafı: Ayrıldığımızda öleceğimi sandım

"BEN, BENİM EN BÜYÜK HAYRANIMDI"

2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then’ adlı albümü için "Hayatımın aşkıyla birlikte olduğum dönemi yansıtan bir albümdü. Yazdığımız her şarkı çok özeldi" ifadelerini kullandı. Affleck'in o albümdeki tüm şarkıları ve sözlerini bildiğini paylaşan yıldız, "Ben, benim en büyük hayranımdı" dedi.