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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jennifer Lopez'den depremzedelere destek: Yüzyılın en büyük depremi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak, depremzedeler için takipçilerinin UNICEF’e bağış yapmasını istedi

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  • Ünlülerden deprem paylaşımları! Jennifer Lopez UNICEF'e bağış yapmalarını istedi - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkıma neden oldu. 
  • Ünlülerden deprem paylaşımları! Jennifer Lopez UNICEF'e bağış yapmalarını istedi - Magazin haberleri

    Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez oldu.
  • Ünlülerden deprem paylaşımları! Jennifer Lopez UNICEF'e bağış yapmalarını istedi - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olaya kayıtsız kalmadı. Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan ABD'li şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.
  • Ünlülerden deprem paylaşımları! Jennifer Lopez UNICEF'e bağış yapmalarını istedi - Magazin haberleri

    "100 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ"

    Jennifer Lopez, "Türkiye ve Suriye'deki herkese tüm sevgimi ve gücümü gönderiyorum. Bölgeyi vuran 100 yılın en büyük depremi" ifadelerini kullandı. Lopez, UNICEF bağlantısını paylaşarak, takipçilerinden bağış yapmalarını istedi.

    Fotoğraflar: AP, AA, DHA

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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