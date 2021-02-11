"EVLİLİĞİN BİZİM İÇİN ANLAMI NE?"

"Evlilik" ile ilgili soruları yanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı, şu şekilde konuşmuştu:

Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?