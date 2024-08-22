Jennifer Lopez'in Ben Affleck'e boşanma davası açması sonrası eski nişanlısı Alex Rodriguez'den mesaj

Jennifer Lopez'in, Ben Affleck ile 17 yıl sonra yeniden başladığı ve evliliğe götürdüğü ilişkisini resmen bitirmek üzere salı günü mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Hemen ardından eski nişanlısı Alex Rodriguez'den manidar bir sosyal medya paylaşımı geldi.

49 yaşındaki eski beyzbolcu Rodriguez, "Ya öyle ya da böyle gidersin, yönü belirleyen de sen olursun" şeklinde mesaj paylaştı.