Jennifer Lopez'in, özel hayatı hakkında dikkat çeken gerçekler
Latin yıldız Jennifer Lopez, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu
Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck ile birlikte katıldıkları bir programda özel hayatına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"Geçmişte bana 'seni seviyorum' diyen insanlar oldu ama sonra 'sevgi' kelimesine yakışmayan tacizler, tavırlar sergilediler" diye konuşan Jennifer Lopez, bir insanın hayatı boyunca öylesine rahatsız edici ve acı verici durumlarla karşılaştığında iyice dibe vurduğunu belirtip günün birinde, 'Bunu artık istemiyorum' dediğini sözlerine ekledi. Lopez'in anlattığına göre bir keresinde düzenli olarak ziyaret ettiği terapistinin kendisine 'Kızınızın başına böyle bir şey gelse ne yaparsınız?' diye sorduğunu hatırlıyor. Ve ona verdiği yanıtının da; "Çok açık. Ona buradan hemen gitmesini ve ardına bakmamasını söylerdim ama benim için her şey çok bulanık ve karmaşıktı. Sanki sisin içine bakmak gibiydi" olduğunu söyledi.
"KİMSE BANA FİZİKSEL OLARAK TACİZDE BULUNMADI"
Jennifer Lopez'in röportajında vurguladığı bir başka gerçek de sektör içinde uğradığı sözlü tacizlerdi. Bu konu hakkında Lopez şu cümleleri kurdu; "Hayatıma giren hiç kimse bana fiziksel olarak tacizde bulunmadı."
54 yaşındaki Jennifer Lopez, 2014'te kaleme aldığı 'True Love' adlı anı kitabında da hayatına girenlerden birisi tarafından 'ruhsal, duygusal ve sözlü' tacize uğradığını anlatmıştı. Fakat bunun kim olduğunu açıklamamıştı.
"BÜYÜRKEN BANA SEVİLDİĞİMİ HİSSETTİRECEK BİRİLERİNİ ARADIM"
Jennifer Lopez, aynı programda çocukluğuna dair dokunaklı itiraflarda da bulundu. Bir çocuk olarak 'narsist' diye tanımladığı annesi ve onlarla çok fazla vakit geçirmeyen babasından yeteri kadar sevgi görmediğini anlattı.
Jennifer Lopez; "Büyürken bana sevildiğimi hissettirecek birilerini aradım" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Ben ortanca çocuktum. Dünyaya gelen ilk çocuk değildim, bebek de değildim. Bu ikisinin ortasında kaybolmuş gibi oluyorsunuz.
"BABAM GÖRMEZDEN GELDİ, ANNEM İLGİ ODAĞI OLMAK İSTERDİ"
Jennifer Lopez programda, 1990'lı yıllarda boşanan annesi Guadalupe ile babası David Lopez hakkında şunları da ekledi: Babam tarafından görmezden gelindiğimi hissediyordum. Çünkü bütün gece çalışıyordu ve bütün gün de uyuyordu. Onunla yeteri kadar iletişim kuramadığımı hissediyordum.
Fotoğraflar: Backgrid UK