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Jennifer Lopez'in yaz modu

Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar nişanlanan şarkıcı Jennifer Lopez, sezonu açtı. Bikinisiyle objektif karşısına geçen ünlü yıldız, fotoğraflarını "Yaz modu aktif!" notuyla yayınladı 

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  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    Ünlü oyuncu Ben Affleck ile yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle gündemde olan şarkıcı Jennifer Lopez, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    HAVUZ BAŞI ŞIKLIĞI

    Emme ve Maximilian adında iki çocuğu olan 52 yaşındaki şarkıcı, havuz başında siyah bikinisiyle objektif karşısında poz verdi. Üzerine kelebek desenleri olan siyah bir kaftan giyen Lopez, kombinini güneş gözlükleri ve yüksek topuklu terlikleriyle tamamladı.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "YAZ MODU AKTİF!"

    Çekildiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan Jennifer Lopez, gönderisine "Yaz modu aktif!" ifadelerini not düştü. Verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Lopez'e binlerce yorum geldi. 
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "BİR İNSAN NASIL OLUR DA DEĞİŞMEZ?"

    Jennifer Lopez'in takipçileri, ağırlıklı olarak onun aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini vurgulayan yorumlar yaptı. Birçok hemcinsi de ünlü şarkıcının yıllara direnmesinin, formunu ve enerjisini korumasının kendilerine ilham verdiğini yazdı.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    'BOTOKS' ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

    Kendine ait bir kozmetik markasının da sahibi olan Jennifer Lopez, geçtiğimiz yıl bazı hemcinsleri tarafından "yüzüne botoks yaptırıp kendi kremlerinin işe yaradığı yalanını" söylemekle suçlamıştı. Lopez, bu eleştirilere "Ben kimseyi yargılamıyorum. Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun yok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor' demesini istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. 
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "DİĞER KADINLARA KİBAR DAVRANIYORUM"

    Lopez, ayrıca eleştirilere "Benim cildimin sağlıklı olmasının ve formda görüntümün sırrı, diğer kadınlara kibar davranmam." diyerek, politik bir şekilde yanıt vermişti.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "HİÇ BOTOKSUM YOK"

    Jennifer Lopez, ayrıca hemcinslerine daha pozitif olmak için çaba harcamalarını önermişti.

    Lopez, daha önce de konuyla ilgili, "Bu sadece benim yüzüm! 500 milyonuncu kez söylüyorum; daha önce hiç botoks, enjeksiyon ya da ameliyat olmadım." şeklinde konuşmuştu.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞLARDI

    Öte yandan 17 yılın ardından yeniden nişanlanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    DÜĞÜNLERİNİ ERTELEYİP, AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

    Çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez'e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck'in yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.

    İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde 52. yaş gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını veren Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Lopez, eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını yayınlamıştı.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"

    OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI

    Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise çocukları tarafından temkinli davranmaktan yanaydı. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyordu. Çifte yakın kaynaklar, Lopez'in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, "Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında." ifadelerini kullanmıştı.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    "ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ"

    Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.
  • Jennifer Lopez'in yaz modu - Magazi haberleri

    3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.

    3 ÇOCUK BABASI

    2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

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