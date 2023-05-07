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Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı

Jennifer Lopez, davetlerde genelde eşi Ben Affleck'in bir adım arkasında kalmasının nedenini anlattı

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  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    'Live with Mark and Kelly' adlı programa konuk olan Jennifer Lopez, neden etkinliklerde genelde eşi Ben Affleck'in bir adım gerisinde yürüdüğünü açıkladı.
  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez, Ben Affleck'in arkasında kalma nedenini, eşinin kendisinden çok uzun olmasına ve el ele tutuşmak istemelerine bağladı. "Ben, 1.90 - 1.93 metre boylarında ve ben kısayım. Daha küçüğüm. 1.67 metre kadarım" diyen Lopez, el ele tutuşmayı sevdiklerini, bu nedenle böyle bir yol bulduklarını anlattı.
  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    "BİR ADIM GERİDE KALARAK DENGELİYORUM"

    Jennifer Lopez, ayrıca "O daha uzun ve kolları yukarıda kalıyor. Ben bir adım geride kalarak dengeliyorum. Bu şekilde memnunum" dedi.
  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    "BAZEN BENİM DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ SEÇMİYOR"

    Ben Affleck'ten zaman zaman stili konusunda tavsiye aldığını da anlatan Jennifer Lopez, "Provalara filan gelmiyor. Ama giyiniyorsam ve bir kırmızı halıya ya da onun prömiyeri gibi büyük bir etkinliğe gidiyorsak, 'Bu mu, bu mu?' diye soruyorum. Bazen benim düşündüğüm gibi seçmiyor. Ki bence komik" dedi.
  • Jennifer Lopez neden eşi Ben Affleck'in bir adım geride kaldığını açıkladı - Magazin haberleri

    Zaman zaman eşi Ben Affleck'in kendisiyle tamamen zıt bir görünümü seçtiğini söyleyen Jennifer Lopez, "Bazen bana şaka yapıyor, 'Gömleğin geri kalan kısmı nerede?' diyor" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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