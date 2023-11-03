Haberler Dünyadan Jennifer Lopez: Onunla olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor - Magazin haberleri

Jennifer Lopez: Onunla olmak çok daha güzel hissetmemi sağlıyor Jennifer Lopez, eşi Ben Affleck'le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, ayrıca, "Hayatımın her parçasını pişmanlık duymadan sevdiğim bir aşamadayım" dedi Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 08:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:19 facebook

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı.

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Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 'Vogue'a konuşan Jennifer Lopez, Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini dile getirdi.