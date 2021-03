Sebze ağırlık beslenen şarkıcı, Brüksel lahanası ve brokoli yemeyi sevdiğini söylüyor.



Lopez ayrıca uzun süre güneşin altına kalmanının cildine zararlı olduğunu bildiğinden, tatillerinde saatlerce güneşlenmiyor.



Bedensel sağlığı kadar ruhsal sağlığını da önemseyen Lopez, her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.



Lopez’in şefi Kelvin Fernandez, şarkıcının geçtiğimiz Super Bowl şovuna hazırlanırken uyguladığı diyetini anlatmıştı. Fernandez, "Neredeyse her gün aynı şeyleri yiyordu. Daha önce kahvaltıda hiç sebze yemedim. Ama JLO, sebzeleri üç farklı şekilde ve her gün yumurta akıyla karıştırarak hazırlıyordu” demişti.