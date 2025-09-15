Geçtiğimiz aylarda Antalya ve İstanbul'da konserler veren ve Türk hayranlarıyla buluşan Jennifer Lopez, yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni filmi 'Örümcek Kadının Öpücüğü' için görünümünü yenileyen Jennifer Lopez, saçlarını sarıya boyadı ve bu dikkat çeken yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

ABD'li ünlü isim, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti; "Aurora rolüne adım atmak, sinemanın altın çağında dans etmek gibiydi… Tüm o şatafat, cazibe ve sayısız dans… Zamanda geriye gitmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı."

Fotoğraflar: Instagram