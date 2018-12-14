Jennifer Lopez limuzine zor sığdı

İki günde 12 ayrı kıyafet giyen 49 yaşındaki Jennifer Lopez, en iddialı elbisesini önceki gece New York'taki galaya sakladı. Yıllara meydan okuyan Lopez, davete kat kat fırfırdan oluşan, pembe, tül bir elbise ile katıldı