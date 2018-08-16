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Jeofizik mühendisi Gündoğdu'dan Marmara depremine ilişkin açıklama

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Eski Marmara artık karşımızda yok, aktivite artmış durumda." dedi

16.08.2018 - 18:04 | Güncelleme: AA

Yalova'nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kurulan Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu'nun açılışında konuşan jeofizik mühendisi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, depremin 30 yıl içinde olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

AA'nın haberine göre Gündoğdu, "Otuz yıl daha dolmadı. Marmara'yı yakından izliyoruz. Eski Marmara artık karşımızda yok, aktivite artmış durumda. Hep aynı noktalarda oluyor zaten. Yeri geldikçe söylüyoruz. Yani şu anda depremin olacağına dair bir işaret yok." diye konuştu.

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday da Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu'nda bulunan tüm cihazların yerli üretim olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki bir haftayı, 15 günü çok rahat görebiliyoruz. '15 gün içinde büyük bir Marmara depremi var mı?' Şu anki verilere göre yok. Bu tabii her gün değişiyor. Marmara'da olabilecek 7'den büyük bir yıkıcı depremin ayak izlerini 15 gün önceden istasyonlarla görebileceğiz." ifadesini kullandı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki ise İstanbul'un 1999 yılında 10 milyon olan nüfusunun neredeyse ikiye katlandığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla mevcut yapı stokları çok arttı. Bu kadar zamanı doğru değerlendiremedik. İstanbul’un nüfusunu azaltmak gerekiyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerine yeni cazibe merkezleri kurmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katıldı.

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