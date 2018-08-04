Jeonbuk Motors - Gyeongnam FC maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Jeonbuk Motors 50 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Gyeongnam FC 36 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Jeonbuk Motors, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gyeongnam FC son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Gyeongnam FC galibiyet oranı 5.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Jeonbuk Motors son haftadaki Suwon Blue Wings müsabasında 1-0 kazandı.

Gyeongnam FC ise Jeju United maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jeonbuk Motors, 16 gol attı ve 8 gol yedi.

Gyeongnam FC, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gyeongnam FC 18 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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