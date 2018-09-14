Jeonbuk Motors - Jeju United düellosu

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeonbuk Motors ile Jeju United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 63 puanlı Jeonbuk Motors 1. sırada bulunuyor, Jeju United 34 puana sahip ve 7. sırada. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jeju United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Jeju United galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Jeonbuk Motors son haftadaki Gyeongnam FC müsabasında 0-3 kazandı.

Jeju United ise Suwon Blue Wings maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Jeonbuk Motors, 21 gol attı ve 11 gol yedi.

Jeju United, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jeju United 18 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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