Jeonbuk Motors - Jeju United maçı istatistikleri

Jeonbuk Motors ve Jeju United, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Jeonbuk Motors 41 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Jeju United 28 puanda ve 4. sırada. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da Jeonbuk Motors kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Jeju United kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jeonbuk Motors önceki hafta Suwon Blue Wings mücadelesinde 2-3 yenildi.

Jeju United ise FC Seoul maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Jeonbuk Motors, 15 gol attı ve 8 gol yedi.

Jeju United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jeju United, 14 gol atarken 6 gol yedi.